மாநில செய்திகள்

கடந்த 10 மாதத்தில் மின்வாரியத்திற்கு ரூ.2,200 கோடி சேமிப்பு - அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி + "||" + Rs 2,200 crore savings to power utility in last 10 months - Minister Senthil Balaji

கடந்த 10 மாதத்தில் மின்வாரியத்திற்கு ரூ.2,200 கோடி சேமிப்பு - அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி