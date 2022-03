மாநில செய்திகள்

தமிழ்நாட்டில் லுலு நிறுவனம் ரூ. 3,500 கோடி முதலீடு; முதல்-அமைச்சர் முன்னிலையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்து + "||" + Memorandum of Understanding signed between Tamilnadu gov and lulu group worth 3,500 crore Inverstment in the state

தமிழ்நாட்டில் லுலு நிறுவனம் ரூ. 3,500 கோடி முதலீடு; முதல்-அமைச்சர் முன்னிலையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்து