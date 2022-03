"தொடர்ந்து ஜொலித்து கொண்டே இருங்கள்" - பி.வி.சிந்துவுக்கு விராட் கோலி வாழ்த்து

மும்பை,

சுவிட்சர்லாந்து ஓபன் சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி அங்குள்ள பாசெல் நகரில் நடந்தது. இதில் நேற்று நடந்த பெண்கள் ஒற்றையர் இறுதி ஆட்டத்தில் முன்னாள் உலக சாம்பியனான இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து, தாய்லாந்தின் புசனன் ஓங்பாம்ருங்பானை எதிர்கொண்டார்.

இந்த போட்டியில் பி.வி.சிந்து 21-16, 21-8 என்ற நேர் செட்டில் எளிதில் வெற்றி பெற்று மகுடம் சூடினார். இந்த சீசனில் சிந்து வென்ற 2-வது பட்டம் இதுவாகும்.

இந்த நிலையில் தற்போது சுவிஸ் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற பி.வி.சிந்துவுக்கு இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் விராட் கோலி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து அவர் , " சுவிட்சர்லாந்து ஓபன் தொடரில் பட்டம் வென்றதற்கு வாழ்த்துக்கள் . தொடர்ந்து ஜொலித்து கொண்டே இருங்கள்" என பதிவிட்டுள்ளார்.

Congratulations @Pvsindhu1 on winning the Swiss Open. Keep shining. 🙌🇮🇳 pic.twitter.com/HZlRXg133g