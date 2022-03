உலக செய்திகள்

உக்ரைன் போர்: அழிவின் விளிம்பில் மரியுபோல் நகரம் + "||" + Ukraine war: Mariupol city on the brink of destruction

உக்ரைன் போர்: அழிவின் விளிம்பில் மரியுபோல் நகரம்