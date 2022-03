தேசிய செய்திகள்

அந்தமான், நிகோபார் தீவுகளில் திடீர் நிலநடுக்கம்: ரிக்டர் அளவுகோலில் 4.4 ஆக பதிவு + "||" + Andaman and Nicobar Islands quake measuring 4.4 on the Richter scale

