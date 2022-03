மாநில செய்திகள்

ஆட்டோக்களில் அதிக கட்டணம் வசூலிக்க கூடாது மீறினால் கடுமையான நடவடிக்கை - போலீசார் எச்சரிக்கை + "||" + In chennai, auto fares must be within normal rates or else strict actions will be taken, Chennai police warning

