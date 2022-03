சினிமா செய்திகள்

ஆஸ்கர் விழாவில் தொகுப்பாளரை கன்னத்தில் அறைந்த சம்பவம்; மன்னிப்பு கோரினார் நடிகர் வில் ஸ்மித்! + "||" + Will Smith apologizes to Chris Rock for slapping him at Oscars, says he was 'out of line'

ஆஸ்கர் விழாவில் தொகுப்பாளரை கன்னத்தில் அறைந்த சம்பவம்; மன்னிப்பு கோரினார் நடிகர் வில் ஸ்மித்!