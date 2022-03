மாநில செய்திகள்

சேலம்: 16 வயது சிறுவன் ஓட்டிய டிராக்டர் ஓட்டலில் புகுந்து ஒருவர் பலி + "||" + A 16-year-old boy drove a tractor into a hotel and killed one person in Salem

சேலம்: 16 வயது சிறுவன் ஓட்டிய டிராக்டர் ஓட்டலில் புகுந்து ஒருவர் பலி