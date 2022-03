மாநில செய்திகள்

தொட்டம்பட்டியிலிருந்து வந்த என்னை முடிந்தால் தொட்டு பார்க்கட்டும் - அண்ணாமலை சவால் + "||" + Come touch me if you can from Thottampatti - Annamalai Challenge

தொட்டம்பட்டியிலிருந்து வந்த என்னை முடிந்தால் தொட்டு பார்க்கட்டும் - அண்ணாமலை சவால்