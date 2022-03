உலக செய்திகள்

கொரோனோ பரிசோதனைக்கு மட்டுமே வீட்டை விட்டு வெளியே வரலாம்: சீனாவின் ஷாங்காய் நகரில் மிகக் கடுமையான ஊரடங்கு + "||" + Shanghai Bars All From Leaving Homes Even Walking Pets As Cases Jump

கொரோனோ பரிசோதனைக்கு மட்டுமே வீட்டை விட்டு வெளியே வரலாம்: சீனாவின் ஷாங்காய் நகரில் மிகக் கடுமையான ஊரடங்கு