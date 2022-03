கிரிக்கெட்

ஐபிஎல் 2022 : ஐதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ராஜஸ்தான் அணிக்காக களமிறங்கிய 7 புதுமுக வீரர்கள் + "||" + IPL 2022 7 newcomers make their debut for Rajasthan in the match against Hyderabad

ஐபிஎல் 2022 : ஐதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ராஜஸ்தான் அணிக்காக களமிறங்கிய 7 புதுமுக வீரர்கள்