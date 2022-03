மாநில செய்திகள்

தஞ்சை பெரிய கோவில் சித்திரை திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது + "||" + The Tanjore Big Temple Chithrai Festival started with the flag hoisting

தஞ்சை பெரிய கோவில் சித்திரை திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது