மாநில செய்திகள்

ஆன்லைன் சூதாட்டத்தை ஒழிக்க உரிய சட்டம் இயற்ற வேண்டும் - ஓ.பன்னீர் செல்வம் வலியுறுத்தல் + "||" + Appropriate legislation should be enacted to eradicate online gambling - O. PanneerSelvam Emphasis

ஆன்லைன் சூதாட்டத்தை ஒழிக்க உரிய சட்டம் இயற்ற வேண்டும் - ஓ.பன்னீர் செல்வம் வலியுறுத்தல்