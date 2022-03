மாநில செய்திகள்

கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்துவரும் நிலையிலும் பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்துவது நியாயமல்ல - டாக்டர் ராமதாஸ் + "||" + Raising petrol and diesel prices is not justified despite falling crude oil prices, says Dr Ramdas

கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்துவரும் நிலையிலும் பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்துவது நியாயமல்ல - டாக்டர் ராமதாஸ்