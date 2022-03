மாநில செய்திகள்

அண்ணா விருது பெற்ற ஒருவர் தன்னை ஒருமையில் பேசியதாக தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வேதனை + "||" + Tamilisai saundarajan laments that a person who received the Anna award spoke for himself in the singular

அண்ணா விருது பெற்ற ஒருவர் தன்னை ஒருமையில் பேசியதாக தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வேதனை