தேசிய செய்திகள்

அதிர்ச்சி சம்பவம்; ஒரே கிராமத்தில் 100 தெருநாய்கள் விஷ ஊசி செலுத்தி கொலை! + "||" + Over 100 stray dogs in Telangana village allegedly killed by poisoning

அதிர்ச்சி சம்பவம்; ஒரே கிராமத்தில் 100 தெருநாய்கள் விஷ ஊசி செலுத்தி கொலை!