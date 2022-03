தேசிய செய்திகள்

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 3 % அகவிலைப்படி உயர்வு - அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் + "||" + 3% hike in Dearness Allowance (DA) for central government staff, pensioners from Friday

