தேசிய செய்திகள்

மரம் என்ற வார்த்தையின் எதிர்ச்சொல் என்ன..? இப்படியுமா கேட்பாங்க கேள்வி! + "||" + 'Antonym for tree, opposite of 60': Questions leave UP students stumped

மரம் என்ற வார்த்தையின் எதிர்ச்சொல் என்ன..? இப்படியுமா கேட்பாங்க கேள்வி!