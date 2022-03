அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை கொலை செய்ய குண்டர்களை ஏவும் பா.ஜ.க.! - ஆம் ஆத்மி குற்றச்சாட்டு

புதுடெல்லி,

டெல்லி முதல் மந்திரி அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வீட்டை, இன்று பாஜகவினர் தாக்கிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தி காஷ்மீர் பைல்ஸ் படம் குறித்து டெல்லி முதல் மந்திரி அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்த கருத்து சர்ச்சைக்குள்ளானது. இதனையடுத்து, பாஜகவினர் அவரை கடுமையாக தாக்கி பேசி வருகின்றனர்.இதனை தொடர்ந்து, தலைநகர் டெல்லியில் உள்ள அவருடைய இல்லத்துக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், இன்று பாஜகவினர் சிலர் அவருடைய வீட்டின் முன் பாதுகாப்பு பணியிலிருந்த போலீசாருடன் மோதலில் ஈடுபட்டனர்.

Due to AAP's victory and BJP's defeat in Punjab, BJP wants to murder Arvind Kejriwal. BJP goons were deliberately taken by the police to the residence of CM Kejriwal. They broke the CCTV cameras and barriers in front of the CM's residence: Delhi Deputy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/cBIhQk6bNP