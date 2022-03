கிரிக்கெட்

ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டி : சச்சின், விராட் கோலி ஆகியோரின் சாதனைகளை முறியடித்த பாபர் அசாம்..!! + "||" + Babar Azam becomes second fastest batter to breach 4000 run mark in ODI cricket

ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டி : சச்சின், விராட் கோலி ஆகியோரின் சாதனைகளை முறியடித்த பாபர் அசாம்..!!