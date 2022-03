தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாப் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து குஜராத், இமாசலபிரதேசத்தில் கால்பதிக்க தயாராகும் ஆம் ஆத்மி! + "||" + AAP to kickstart Gujarat, Himachal Assembly polls campaign this week

பஞ்சாப் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து குஜராத், இமாசலபிரதேசத்தில் கால்பதிக்க தயாராகும் ஆம் ஆத்மி!