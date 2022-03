உலக செய்திகள்

ரஷியாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் இடையே பிரதமர் மோடி மத்தியஸ்தராக செயல்பட்டால் வரவேற்போம்; உக்ரைன் + "||" + "If PM Modi Willing To Play Role Of Mediator...": Ukraine Minister

