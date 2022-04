தேசிய செய்திகள்

அடுத்த 6 மாதங்களுக்குள் மத்திய அரசு ரூ.8½ லட்சம் கோடி கடன் திரட்டுகிறது + "||" + The central government is expected to raise Rs 80 lakh crore in the next six months

