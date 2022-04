உலக செய்திகள்

தென் கொரியா: பயிற்சி விமானங்கள் ஒன்றோடொன்று மோதிக்கொண்டதில் 3 விமானிகள் உயிரிழப்பு! + "||" + Incident: Two trainee aircraft of South Korea’s Air Force clashed, three pilots killed, accident near Saicheon Airbase

