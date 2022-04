மாநில செய்திகள்

கடந்த ஓராண்டில் உயிரிழந்த யானைகள் குறித்து ஆய்வு செய்து அறிக்கை அளிக்க வனத்துறை உத்தரவு + "||" + Forest Department instructed to study and report on elephants that have died in the last one year

