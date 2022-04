உலக செய்திகள்

கடும் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு மத்தியில் இலங்கையில் அவசர நிலை பிரகடனம் + "||" + Declaration of a state of emergency in Sri Lanka

