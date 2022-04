தேசிய செய்திகள்

ஆந்திராவில் புதிதாக 13 மாவட்டங்கள் உருவாக்கம்: மொத்த எண்ணிக்கை 26 ஆனது + "||" + Andhra Pradesh to have 13 new districts from today

