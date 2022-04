மாநில செய்திகள்

சொத்து வரி அதிகரிப்பால் அரசுக்கு கூடுதலாக ரூ.1,750 கோடி வருவாய்...! + "||" + The increase in property tax will bring in an additional Rs 1,750 crore to the government

சொத்து வரி அதிகரிப்பால் அரசுக்கு கூடுதலாக ரூ.1,750 கோடி வருவாய்...!