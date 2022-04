கிரிக்கெட்

பஞ்சாப்பிற்கு எதிரான போட்டியில் தோல்வியடைய காரணம் என்ன? - கேப்டன் ஜடேஜா விளக்கம் + "||" + We need to find ways to come stronger, says Jadeja as he defends Ruturaj's poor show

பஞ்சாப்பிற்கு எதிரான போட்டியில் தோல்வியடைய காரணம் என்ன? - கேப்டன் ஜடேஜா விளக்கம்