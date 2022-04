மாநில செய்திகள்

இந்து சமய அறநிலையத்துறை அலுவலர்களுக்கு புதிய வாகனங்கள் - கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்த முதல்-அமைச்சர் + "||" + New Cars Given to Officials of Hindu Religious & Charitable endowments department by CM MK Stalin

இந்து சமய அறநிலையத்துறை அலுவலர்களுக்கு புதிய வாகனங்கள் - கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்த முதல்-அமைச்சர்