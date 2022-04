சிறுமிகளை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து உடல்களில் முத்திரை குத்தும் ரஷிய வீரர்கள்...!

கீவ்

உக்ரைன் மீது கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 24-ந் தேதி ரஷியா தனது தாக்குதலை தொடங்கியது. வான்வெளி, தரைவழி கடல்வழி என பலமுனைகளில் தனது தாக்குதலை உக்கிரமாக நடத்தி வருகிறது. இந்த போர் ஆரம்பித்து 6 வாரங்களுக்கு மேல் ஆகிவிட்டாலும் இன்னும் முடிவுக்கு வரவில்லை.

உக்ரைன் தலைநகர் கீவ் உள்பட பல நகரங்களை கைப்பற்ற ரஷியா கடுமையாக போராடி வருகிறது. ஆனால் உக்ரைன் படை வீரர்களும் அவர்களுக்கு நாங்களும் சளைத்தவர்கள் இல்லை என எதிர்த்து சண்டையிடுகின்றனர்.

இதனால் ரஷியா படைகளும் திணறி வருகிறது. கீவ் புறநகர் பகுதியான புச்சா நகரை ரஷியா படைகள் கைப்பற்றினார்கள். இந்த நிலையில் கிழக்கு மற்றும் தெற்கு உக்ரைன் பகுதியில் ஆதிக்கம் செலுத்த ரஷியா முழு கவனம் செலுத்தி வருகிறது.

உக்ரைன் பெண் எம்.பி. லெசியா வாசிலென்க், தனது டுவிட்டரில், ரஷிய வீரர்கள் 10 வயதுக்குட்பட்ட சிறுமிகளை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாகவும், பெண்களின் உடலில் முத்திரை குத்துவதாகவும் கூறி உள்ளார்.

ரஷிய வீரர்கள் உக்ரைனில் மக்களை கொள்ளையடித்து, கற்பழித்து, கொன்று வருகின்றனர்.ரஷியாவை "ஒழுக்கமற்ற குற்றங்களின் தேசம்" என்றும் லெசியா வாசிலென்க் கூறி உள்ளார்.

கொக்கி சிலுவை வடிவில் ஸ்வஸ்திகா சின்ன தீக்காயங்கள் 10 வயது சிறுமிகள் உடல்களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு உள்ளது. சிறுமிகளின் உறுப்புகள் மற்றும் மலக்குடல் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளது. ரஷிய ஆண்கள் இதைச் செய்தார்கள். ரஷிய தாய்மார்கள் அவர்களை வளர்த்தனர். ஒழுக்கக்கேடான குற்றவாளிகளின் தேசம் அது என கூறினார்.

மேலும் "பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்ட பெண்ணின் சித்திரவதை செய்யப்பட்ட உடல்" என்று அவர் ஒரு புகைப்படத்தையும் வெளியிட்டு உள்ளார்.நான் மவுனமாக இருக்கிறேன். என் மனம் கோபத்தாலும் பயத்தாலும் வெறுப்பாலும் செயலிழந்துவிட்டது என கூறி உள்ளார்.

Russian soldiers loot, rape and kill. 10 y.o. girls with vaginal and rectal tears. Women with swastika shaped burns. Russia. Russian Men did this. And Russian mothers raised them. A nation of immoral criminals