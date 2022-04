உலக செய்திகள்

நாட்டை கொள்ளை அடித்த குடும்பம் - மகிந்த ராஜபக்சேவுக்கு எதிராக மக்கள் போராட்டம் + "||" + They've robbed the country It's enough now, we want a peaceful country,"said a protester

