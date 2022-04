தேசிய செய்திகள்

பொதுமக்களை அச்சுறுத்திய உலோக பொருட்கள் சீன ராக்கெட்டின் பாகங்களா...? இஸ்ரோ தகவல் + "||" + Are the metal objects that threatened the public part of the Chinese rocket ...? ISRO information

பொதுமக்களை அச்சுறுத்திய உலோக பொருட்கள் சீன ராக்கெட்டின் பாகங்களா...? இஸ்ரோ தகவல்