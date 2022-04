தேசிய செய்திகள்

புதிய வெளியுறவு செயலாளராக வினய் மோகன் குவாத்ரா நியமனம் + "||" + The government of India appoints IFS Vinay Mohan Kwatra as the Foreign Secretary

புதிய வெளியுறவு செயலாளராக வினய் மோகன் குவாத்ரா நியமனம்