தேசிய செய்திகள்

ஆந்திராவில் புதிதாக 13 மாவட்டங்கள்: காணொலி மூலம் திறந்து வைத்தார் முதல்-மந்திரி ஜெகன்மோகன் ரெட்டி + "||" + 13 new districts in Andhra Pradesh: First-Minister Jaganmohan Reddy opens via video

ஆந்திராவில் புதிதாக 13 மாவட்டங்கள்: காணொலி மூலம் திறந்து வைத்தார் முதல்-மந்திரி ஜெகன்மோகன் ரெட்டி