மாநில செய்திகள்

இலங்கையில் பொருளாதார நெருக்கடி: கொழும்புவில் அதிபர் மாளிகையை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் போராட்டம் + "||" + Economic crisis in Sri Lanka: Public protest besieging the Presidential Palace in Colombo

இலங்கையில் பொருளாதார நெருக்கடி: கொழும்புவில் அதிபர் மாளிகையை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் போராட்டம்