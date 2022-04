உலக செய்திகள்

சீனா: கொரோனா தடுப்பு பணியில் களமிறங்கிய ராணுவம்...!! + "||" + China deploys thousands of personnel to Shanghai for mass testing drive

சீனா: கொரோனா தடுப்பு பணியில் களமிறங்கிய ராணுவம்...!!