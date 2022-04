உலக செய்திகள்

தென்கொரியா தாக்கினால் அணு ஆயுதங்களை பயன்படுத்துவோம்; கிம் ஜாங் அன்னின் சகோதரி எச்சரிக்கை + "||" + We will use nuclear weapons if South Korea attacks; Kim Jong Un's sister warns

தென்கொரியா தாக்கினால் அணு ஆயுதங்களை பயன்படுத்துவோம்; கிம் ஜாங் அன்னின் சகோதரி எச்சரிக்கை