உலக செய்திகள்

ரஷியப் படைகளை எதிர்த்துப் போரிட அதிக ஆயுதங்களை அனுப்புங்கள்- உக்ரைன் அதிபர் + "||" + Zelensky repeated his plea to be sent more weapons to fight Russian forces

ரஷியப் படைகளை எதிர்த்துப் போரிட அதிக ஆயுதங்களை அனுப்புங்கள்- உக்ரைன் அதிபர்