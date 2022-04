உலக நாடுகளை ஒப்பிடுகையில் இந்தியாவில் பெட்ரோல் விலை மிகக்குறைவாகவே உயர்த்தப்பட்டுள்ளது - மத்திய அரசு

புதுடெல்லி,

எரிபொருள் விலையை பொறுத்தவரையில், மற்ற நாடுகளில் உயர்த்தப்பட்ட விலையில், பத்தில் ஒரு பங்கு மட்டுமே இந்தியாவில் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

“ஏப்ரல் 2021 மற்றும் மார்ச் 22 க்கு இடையேயான காலகட்டத்தில், அமெரிக்கா எரிபொருள்(பெட்ரோல்) விலையை 51% அதிகரித்துள்ளது.

அந்த ஒரு வருட காலகட்டத்தில், கனடா 52%, ஜெர்மனி 55%, இங்கிலாந்து 55%, பிரான்ஸ் 50%, ஸ்பெயின் 58% பெட்ரோல் விலையை உயர்த்தியுள்ளன. ஆனால் இந்தியாவில் 5% மட்டுமே உயர்த்தப்பட்டுள்ளது”.

இவ்வாறு அவர் விளக்கமளித்தார்.

Fuel prices hiked in India are 1/10th of prices hiked in other countries. Comparing gasoline (petrol) prices between Apr 2021 & Mar 22, the prices in US have increased by 51%, Canada 52%, Germany 55%, UK 55%, France 50%, Spain 58% but in India 5%: Union Min HS Puri in Lok Sabha pic.twitter.com/GqkmtO4bQs