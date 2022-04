சினிமா செய்திகள்

விஜய் நடிக்கும் “தளபதி 66“ திரைப்படத்தின் கதாநாயகியாகும் ராஷ்மிகா மந்தனா + "||" + Rashmika Mandana is the heroine of the movie "Commander 66" starring Vijay

