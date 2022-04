கிரிக்கெட்

20 ஓவர் உலகக்கோப்பை தொடரில் தமிழக வீரர் நடராஜன் பங்கேற்காதது இந்திய அணிக்கு இழப்பு- ரவி சாஸ்திரி + "||" + Natarajan death over specialist we missed him in T20 World Cup: Ravi Shastri

20 ஓவர் உலகக்கோப்பை தொடரில் தமிழக வீரர் நடராஜன் பங்கேற்காதது இந்திய அணிக்கு இழப்பு- ரவி சாஸ்திரி