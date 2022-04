உலக செய்திகள்

உக்ரைனில் சோகம்: தனது எஜமானர் உயிரிழந்தது தெரியாமல் காவல்காக்கும் நாய் + "||" + Ukraine's Hachiko: Dog refuses to leave side of owner's body in Kyiv

உக்ரைனில் சோகம்: தனது எஜமானர் உயிரிழந்தது தெரியாமல் காவல்காக்கும் நாய்