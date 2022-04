தேசிய செய்திகள்

இந்திய-சீன எல்லையில் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்த 6 மடங்கு அதிக நிதி ஒதுக்கீடு; மத்திய அரசு தகவல் + "||" + Six-fold hike in budget for security of Indo-China border over previous financial year, says MHA

