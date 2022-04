கிரிக்கெட்

"தோனிக்கு ஜடேஜா தலைவலி கொடுக்கிறார் "- ஹர்பஜன் சிங் சாடல் + "||" + Hes given headache to Dhoni Harbhajan points out big flaw in Jadejas CSK captaincy

"தோனிக்கு ஜடேஜா தலைவலி கொடுக்கிறார் "- ஹர்பஜன் சிங் சாடல்