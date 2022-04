மாநில செய்திகள்

இலங்கை நெருக்கடி நிலை இந்தியாவில் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது - விஜயகாந்த் + "||" + Sri Lanka crisis situation Likely to occur in India - Vijayakanth Report

இலங்கை நெருக்கடி நிலை இந்தியாவில் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது - விஜயகாந்த்