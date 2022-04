மாநில செய்திகள்

முழுமையான தகவல்கள் இல்லையென்றால் சிவில் வழக்குகளை திருப்பி அனுப்பலாம் - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + If there is no complete information, civil cases can be sent back - Madurai High Court order

முழுமையான தகவல்கள் இல்லையென்றால் சிவில் வழக்குகளை திருப்பி அனுப்பலாம் - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு