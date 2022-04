தேசிய செய்திகள்

இந்தியா திரும்பிய மருத்துவ மாணவர்களுக்கு உக்ரைன் அரசு சிறப்பு சலுகை - ஜெய்சங்கர் தகவல் + "||" + Ukraine Govt decided there'll be relaxation (for students) in respect of completion of medical education EAM Dr S Jaishankar in Lok Sabha

