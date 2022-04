டெல்லியில் இறைச்சி விற்க தடை; 'இறைச்சி உண்பது அரசியலமைப்பு அளித்த உரிமை' -திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்.பி

புதுடெல்லி,

நவராத்திரி பண்டிகையானது, ஏப்ரல் 2 முதல் 11 வரை 9 நாட்கள் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நிலையில், தெற்கு டெல்லி மாநகராட்சி, 2022ம் ஆண்டு நவராத்திரி பண்டிகை காலத்தில் இறைச்சி விற்க தடை விதித்துள்ளது.

தெற்கு டெல்லியில் இறைச்சிக்கடைகள் மூடப்பட்டது தற்போது அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மாநகராட்சியின் இந்த முடிவுக்கு பல அரசியல் தலைவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

நவராத்திரி காலத்தில் இறைச்சி சாப்பிடுவதும் விற்பதும் “அரசியலமைப்புச் சட்டத்தால் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது” என்று திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய தலைவரும் எம்.பி.யுமான மஹுவா மொய்த்ரா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த விவகாரம் குறித்து அவர் கூறுகையில், "நான் தெற்கு டெல்லியில் வசிக்கிறேன். நான் விரும்பும் போது இறைச்சி சாப்பிட அரசியலமைப்பு அனுமதிக்கிறது. அரசியலமைப்புச் சட்டம் கடைக்காரர் தனது வர்த்தகத்தை நடத்தும் சுதந்திரத்தையும் அனுமதிக்கிறது. ‘முற்றுப்புள்ளி’.” என்று பதிவிட்டு தனது எதிர்ப்பை பதிவு செய்தார்.

அரசியலமைப்புச் சட்டம் எனக்கு இறைச்சியை உண்ணவும், கடைக்காரர் தனது வியாபாரத்தை நடத்தவும் சுதந்திரம் அளித்திருக்கும் போது எப்படி இப்படி ஒரு முடிவை மாநகராட்சி எடுக்கலாம் என்று ஆவேசப்பட்டார்.

I live in South Delhi.

The Constitution allows me to eat meat when I like and the shopkeeper the freedom to run his trade.



Full stop.