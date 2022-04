தேசிய செய்திகள்

ரஷியா - உக்ரைன் போர்: இந்தியா எந்த பக்கம்...? வெளியுறவுத்துறை மந்திரி விளக்கம் + "||" + India chose the side of peace: External Affairs Minister S. Jaishankar on Russia-Ukraine conflict

ரஷியா - உக்ரைன் போர்: இந்தியா எந்த பக்கம்...? வெளியுறவுத்துறை மந்திரி விளக்கம்